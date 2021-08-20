Полицейские оштрафовали водителей за лихачество на дорогах в Актау

На видеозаписи, которая появилась в интернете, водители совершали опасные манёвры, а пассажиры высовывались из окон во время езды. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, при мониторинге социальных сетей ими были установлены владельцы автомобилей, которые нарушали правила дорожного движения.- Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установлены личности водителей. В отношении каждого водителя составлены административные протоколы. В частности, на водителей автомобилей Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200 составлены протоколы по статьям 595 (нарушения правил маневрирования) и 593 (несоблюдения требований по перевозке пассажиров) Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП РК), - сообщили в ведомстве.В отношении водителя автомобиля Kia K7 кроме статей 593, 595 административного кодекса составлен протокол по части 2 статьи 612 КоАП РК за отсутствие права управления транспортным средством. Транспорт водворён на штрафстоянку.- Уважаемые водители, не допускайте грубых нарушений правил дорожного движения. Помните, что за любые правонарушения предусмотрена ответственность в рамках закона, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев, руководитель департамента полиции региона.