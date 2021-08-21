Браконьера на внедорожнике с краснокнижной рыбой задержали в Мангистау

В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и РОВД Тупкараганского района 21 августа задержан водитель Тоyota Land Cruiser.Во внедорожнике была обнаружена рыба осетровой породы в количестве 38 штук и весом около 140 килограммов.По предварительной оценке нанесённый ущерб составляет около 39 миллионов тенге.Компетентными органами начато досудебное расследование.Территориальными подразделениями пограничной службы работа по пресечению браконьерской деятельности на казахстанской части Каспийского моря продолжается.