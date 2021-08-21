«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 22 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.93 KZT
  • €1 = 498.36 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:23

Просмотров: 1933

Браконьера на внедорожнике с краснокнижной рыбой задержали в Мангистау

В багажнике автомобиля обнаружена рыба осетровой породы в количестве 38 штук и весом около 140 килограммов, сообщил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области майор Ерсин Кайбуллин.

Фото предоставили в в пресс-службе КНБ РК
В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и РОВД Тупкараганского района 21 августа задержан водитель Тоyota Land Cruiser.

Во внедорожнике была обнаружена рыба осетровой породы в количестве 38 штук и весом около 140 килограммов.

Браконьера на внедорожнике с краснокнижной рыбой задержали в Мангистау


По предварительной оценке нанесённый ущерб составляет около 39 миллионов тенге.

Компетентными органами начато досудебное расследование.

Территориальными подразделениями пограничной службы работа по пресечению браконьерской деятельности на казахстанской части Каспийского моря продолжается.

Браконьера на внедорожнике с краснокнижной рыбой задержали в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 11:04
Как они оценивают ущерб, возможно они считают что в перспективе, живая рыба давала бы потомство look

Интересно, на покупателей какие санкции предусмотрены? Эту рыбу жалко, она маленькая вообще!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Земляк (Посетители) Сегодня, 00:14
Цитата: Eduard666
278 571тг за килограмм

Это как они так посчитали по такой цене? Скорей всего рыбы больше было и ушла налево. А всю сумму на этого бракоша и повесили 39 млн.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Земляк
  • Ирон
 Eduard666 (Посетители) Вчера, 23:14
278571тг за килограмм, примерно ... Ну, или где-то сказать больше миллиона тенге за одну рыбу... Дорого, однако, обошлась осетрина ребятам... money
Видать, у них просто "крыши" нет (или "протекла")... nevizhu
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика