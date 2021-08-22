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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 1792

Водитель врезался в светофорный столб в Актау

Дорожный инцидент произошёл в 22 микрорайоне, передаёт пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Сообщение о ДТП напротив магазина «Ер Косай» поступило на пульт дежурного 102 вечером 21 августа в 18:40.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Chevrolet Nexia избежал столкновения с другим автомобилем, но врезался в светофорный столб. ДТП спровоцировал водитель автомашины Ford Focus, который создал аварийную ситуацию.

Пострадавших нет.

Водителя Ford Focus оформили по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения). Ему предстоит выплатить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.

На водителя автомобиля Chevrolet Nexia составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Это влечёт штраф в размере двадцати месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.






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Комментарии ( 2 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 17:32
Буквально час назад на этом же перекрёстке Водитель бмв чёрного цвета при повороте в сторону 22 мкр устроил дрифт и чуть не вписался в машину на перекрёстке.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 15:46
Так кто больше виноват и пострадал,.. получается водитель нексии?
 
 

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