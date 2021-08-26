Водитель минивэна не уступил дорогу и совершил ДТП с седаном в Актау

Аварию с участием двух автомобилей заметил при патрулировании экипаж батальона патрульной полиции 25 августа в 22:10 в 5 микрорайоне напротив дома №7, у спорткомплекса «Волна».Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Ipsum при выезде с второстепенной на главную не уступил дорогу седану Nissan Primera и совершил столкновение.Пострадавших нет.На водителя Toyota Ipsum был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.