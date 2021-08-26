Водитель минивэна не уступил дорогу и совершил ДТП с седаном в Актау

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Аварию с участием двух автомобилей заметил при патрулировании экипаж батальона патрульной полиции 25 августа в 22:10 в 5 микрорайоне напротив дома №7, у спорткомплекса «Волна».
Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Ipsum при выезде с второстепенной на главную не уступил дорогу седану Nissan Primera и совершил столкновение.
Пострадавших нет.
На водителя Toyota Ipsum был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Ipsum при выезде с второстепенной на главную не уступил дорогу седану Nissan Primera и совершил столкновение.
Пострадавших нет.
На водителя Toyota Ipsum был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
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