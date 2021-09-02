С начала 2021 года в Мангистауской области утонули девять человек

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С начала 2021 года в Мангистауской области спасли 19 человек.



- Ежегодно с наступлением летнего периода увеличивается поток населения, отдыхающего на побережье Каспийского моря. В связи с чем по статистике из-за несоблюдения требования правил безопасности на воде в купальный сезон наблюдается высокий уровень гибели и травматизма людей, - сказал Бектас Муратов.



Бектас Муратов отметил, что основными причинами гибели на воде в этом году является купание в запрещённых и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также безответственность родителей, оставляющих детей без присмотра.



Бектас Муратов напомнил жителям области о запретных местах для купания. Под запрет попали шесть участков в излюбленных местах горожан.



Купание запрещено: в Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне, водоканал «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой «Голубой бухте» на 64 километре, в местности «Саура» в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности «Тамшалы», что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности «Сарытас». Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик.