«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.66 KZT
  • €1 = 503 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 417

С начала 2021 года в Мангистауской области утонули девять человек

С начала года из-за несоблюдения правил безопасности на воде в Мангистауской области утонули девять человек, один из них ребёнок. Об этом сообщил Бектас Муратов, старший лейтенант управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
С начала 2021 года в Мангистауской области спасли 19 человек.

- Ежегодно с наступлением летнего периода увеличивается поток населения, отдыхающего на побережье Каспийского моря. В связи с чем по статистике из-за несоблюдения требования правил безопасности на воде в купальный сезон наблюдается высокий уровень гибели и травматизма людей, - сказал Бектас Муратов.

Бектас Муратов отметил, что основными причинами гибели на воде в этом году является купание в запрещённых и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также безответственность родителей, оставляющих детей без присмотра.

Бектас Муратов напомнил жителям области о запретных местах для купания. Под запрет попали шесть участков в излюбленных местах горожан.

Купание запрещено: в Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне, водоканал «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой «Голубой бухте» на 64 километре, в местности «Саура» в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности «Тамшалы», что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности «Сарытас». Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 14:12
Ну и какой смысл в запретах? Все равно как тонули, так и будут тонуть. Только людям лето испоритли своими запретами.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика