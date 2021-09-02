У жителя Актау изъяли 92 куста конопли

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» 26 августа 2021 года задержан 53-летний житель Актау, который занимался по месту жительства культивированием запрещённых растений, содержащих наркотические вещества.- Установлено, что подозреваемый выращивал наркотическое средство «марихуана». Полицейскими было изъято 92 куста данного вещества. В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса РК (Незаконные культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в полиции региона.В полиции региона отметили, что с 23 по 29 августа на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За это время проведения по области было раскрыто 76 преступлений.В полиции рассказали некоторые подробности задержаний.Так, 26 августа был задержан ещё один житель Актау за совершённый сбыт наркотиков «марихуана».В ходе обыска у мужчины был изъят один свёрток с наркотическим средством «марихуана», весом 6,23 грамма, пластиковая бутылка для курения марихуаны, револьвер марки «Дан Вессон» с четырьмя патронами и нож марки «Смит Вессон».- По данному факту в начато досудебное расследование по части 1 статьи 297, части 1 статьи 287 УК РК. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.Ещё одного жителя Актау задержали 22 августа 2021 года. В ходе обыска у мужчины были обнаружены и изъяты полимерный свёрток с наркотическим средством «гашиш», коробок от спичек, в котором находилось наркотическое средство «марихуана». Кроме того, у данного лица также были изъяты револьвер марки «МЕ38 Compact» и два патрона к нему.- По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 287 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметили в полиции региона.В июле текущего года в Алматы сотрудниками департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками полиции Алматы удалось задержать 42-летнего мужчину, который находился в розыске с 2006 года по подозрению в сбыте наркотических средств в особо крупном размере.Так, 12 августа 2004 года задержанный по предварительной договорённости продал гражданину «К» более 30 килограммов «марихуаны».При проведении обыска на участке подозреваемого было изъято семь мешков и один полиэтиленовый пакет «марихуаны» общим весом более 74 килограммов. После чего подозреваемое лицо скрылось с места совершения преступления в неизвестном направлении.- Сотрудниками полиции были проведены первоначальные розыскные мероприятия, после чего подозреваемый был объявлен в розыск. Полицейские провели тщательную и скрупулёзную работу по установлению подозреваемого лица. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметил начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.