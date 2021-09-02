У жителя Актау изъяли 92 куста конопли

Фото пресс-службы ведомства
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» 26 августа 2021 года задержан 53-летний житель Актау, который занимался по месту жительства культивированием запрещённых растений, содержащих наркотические вещества.
- Установлено, что подозреваемый выращивал наркотическое средство «марихуана». Полицейскими было изъято 92 куста данного вещества. В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса РК (Незаконные культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в полиции региона.
В полиции региона отметили, что с 23 по 29 августа на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За это время проведения по области было раскрыто 76 преступлений.
В полиции рассказали некоторые подробности задержаний.
Так, 26 августа был задержан ещё один житель Актау за совершённый сбыт наркотиков «марихуана».
В ходе обыска у мужчины был изъят один свёрток с наркотическим средством «марихуана», весом 6,23 грамма, пластиковая бутылка для курения марихуаны, револьвер марки «Дан Вессон» с четырьмя патронами и нож марки «Смит Вессон».
- По данному факту в начато досудебное расследование по части 1 статьи 297, части 1 статьи 287 УК РК. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ещё одного жителя Актау задержали 22 августа 2021 года. В ходе обыска у мужчины были обнаружены и изъяты полимерный свёрток с наркотическим средством «гашиш», коробок от спичек, в котором находилось наркотическое средство «марихуана». Кроме того, у данного лица также были изъяты револьвер марки «МЕ38 Compact» и два патрона к нему.
- По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 287 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметили в полиции региона.
В июле текущего года в Алматы сотрудниками департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками полиции Алматы удалось задержать 42-летнего мужчину, который находился в розыске с 2006 года по подозрению в сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Так, 12 августа 2004 года задержанный по предварительной договорённости продал гражданину «К» более 30 килограммов «марихуаны».
При проведении обыска на участке подозреваемого было изъято семь мешков и один полиэтиленовый пакет «марихуаны» общим весом более 74 килограммов. После чего подозреваемое лицо скрылось с места совершения преступления в неизвестном направлении.
- Сотрудниками полиции были проведены первоначальные розыскные мероприятия, после чего подозреваемый был объявлен в розыск. Полицейские провели тщательную и скрупулёзную работу по установлению подозреваемого лица. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметил начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.
- Установлено, что подозреваемый выращивал наркотическое средство «марихуана». Полицейскими было изъято 92 куста данного вещества. В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса РК (Незаконные культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в полиции региона.
В полиции региона отметили, что с 23 по 29 августа на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За это время проведения по области было раскрыто 76 преступлений.
В полиции рассказали некоторые подробности задержаний.
Так, 26 августа был задержан ещё один житель Актау за совершённый сбыт наркотиков «марихуана».
В ходе обыска у мужчины был изъят один свёрток с наркотическим средством «марихуана», весом 6,23 грамма, пластиковая бутылка для курения марихуаны, револьвер марки «Дан Вессон» с четырьмя патронами и нож марки «Смит Вессон».
- По данному факту в начато досудебное расследование по части 1 статьи 297, части 1 статьи 287 УК РК. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ещё одного жителя Актау задержали 22 августа 2021 года. В ходе обыска у мужчины были обнаружены и изъяты полимерный свёрток с наркотическим средством «гашиш», коробок от спичек, в котором находилось наркотическое средство «марихуана». Кроме того, у данного лица также были изъяты револьвер марки «МЕ38 Compact» и два патрона к нему.
- По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 287 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметили в полиции региона.
В июле текущего года в Алматы сотрудниками департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками полиции Алматы удалось задержать 42-летнего мужчину, который находился в розыске с 2006 года по подозрению в сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Так, 12 августа 2004 года задержанный по предварительной договорённости продал гражданину «К» более 30 килограммов «марихуаны».
При проведении обыска на участке подозреваемого было изъято семь мешков и один полиэтиленовый пакет «марихуаны» общим весом более 74 килограммов. После чего подозреваемое лицо скрылось с места совершения преступления в неизвестном направлении.
- Сотрудниками полиции были проведены первоначальные розыскные мероприятия, после чего подозреваемый был объявлен в розыск. Полицейские провели тщательную и скрупулёзную работу по установлению подозреваемого лица. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметил начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.
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