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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 1222

В Актау задержали мужчину с арсеналом оружия

Мужчина незаконно хранил дома револьвер, девять патронов, два пневматических пистолета и три ножа кустарного производства. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Стражи порядка 23 августа 2021 года в 22:00 при проведении профилактического мероприятия «Правопорядок» задержали жителя Актау за незаконное хранение оружия.

По данным полиции, в ходе проведения обыска квартиры у вышеуказанного лица обнаружен и изъят револьвер марки «Zoraki», девять патронов, два пневматических пистолета и три ножа кустарного производства.

В Актау задержали мужчину с арсеналом оружия


В Актау задержали мужчину с арсеналом оружия


В Актау задержали мужчину с арсеналом оружия


В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса РК (незаконное хранение оружия).

- Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметили в полиции региона.

Департамент полиции области предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

- Призываем жителей области на добровольной основе сдать незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Username (Посетители) Сегодня, 13:58
Муть какая то, ладно револьвер, вопросов 0. Но в статье написано что изъяли пневматические пистолеты, но на фото пневматическая винтовка МР-512 "Мурка" дульная энергия не более 7 ДЖ, на неё же не нужно разрешение. Нипонятно.
 
 

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