В Актау задержали мужчину с арсеналом оружия

Стражи порядка 23 августа 2021 года в 22:00 при проведении профилактического мероприятия «Правопорядок» задержали жителя Актау за незаконное хранение оружия.По данным полиции, в ходе проведения обыска квартиры у вышеуказанного лица обнаружен и изъят револьвер марки «Zoraki», девять патронов, два пневматических пистолета и три ножа кустарного производства.В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса РК (незаконное хранение оружия).- Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении виновного с определением степени вины будет принято по результатам расследования, - отметили в полиции региона.Департамент полиции области предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.- Призываем жителей области на добровольной основе сдать незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.