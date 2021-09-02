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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 3055

Следователя Антикоррупционной службы по Мангистауской области подозревают в получении крупной взятки

О том, что следователя задержали, сообщил советник премьер-министра РК Ербол Едилов в своём Telegram-канале.

Иллюстрация к материалу
По данным Ербола Едилова, следователя по особо важным делам департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области подозревают в получении взятки в крупном размере.



- По информации некоторых источников, департамент собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) задержал следователя по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области по факту взятки в крупном размере, - сообщил Ербол Едилов в своём Telegram-канале.



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Комментарии ( 6 )

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  • Феникс
  • Papirosso
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:30
Ingul,
В данном случае стричь!
 
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  • tolk
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:52
Вроде как поставили козла капусту стеречь.
 
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  • tolk
  • TU-154
  • Papirosso
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:32
TU-154,Коррупционеров надо сразу казнить,нахер их содержать,конфисковать имущество и казнить
 
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  • Daulet201999
  • diger
  • arelav_74
  • Нурекен
  • tolk
  • 14679677
  • TU-154
  • Papirosso
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:51
...они только сейчас об этом спохватились??? Да у нас каждый третий чиновник берет похлеще того же Остапа Бендера, там вообще Великий Комбинатор валяется в уголку, от тех масштабах коррупции которую раздули махровым цветом в Казахстане одни только махинации с реликтовым и природным памятником и заповедником Бозжырой чего только стоят... и везде "Зелёные" бумажки застилают глазки стыдливых чиновников.. ПОЗОРИЩЕ.!!! А ведь они ничего и никого не Боятся!! Творят, что хотят и где же эта так называемая пресловутая Борьба с КОРРУПЦИЕЙ??? Не смешите простых людей и общественность позорники в лице советника премьер-министра РК Ербола Едилова.
 
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  • касым
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  • diger
  • arelav_74
  • Нурекен
  • tolk
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  • kolu411
  • Papirosso
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:41
Коррупцирнеров надо наказывать максимально, сроками от 20 лет с конфискацией и выше или как в Китае. Заодно можно было бы проверить расходование народных средств нашими акиматами областным и городским
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:31
Никогда такого не было в Казахстане, чтобы антикоррупционной взятки брали, и вот опять dance
 
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 Serega77 (Посетители) Сегодня, 16:16
интересно, а службу собственой безопасности антикорупционного комитета кто проверяет?)
 
 

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