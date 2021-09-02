Следователя Антикоррупционной службы по Мангистауской области подозревают в получении крупной взятки

По данным Ербола Едилова, следователя по особо важным делам департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области подозревают в получении взятки в крупном размере.- По информации некоторых источников, департамент собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) задержал следователя по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области по факту взятки в крупном размере, - сообщил Ербол Едилов в своём Telegram-канале.