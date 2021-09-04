Балкон сгорел в жилом доме в Актау

Инцидент произошёл сегодня, 4 сентября, в 16:26, на первом этаже дома №37 в 27 микрорайоне.Прибывшие пожарные ликвидировали пожар в 16:39.Пострадавших нет.Общая площадь квартиры составляет 45 квадратных метров. Площадь горения - 12 квадратных метров.В результате пожара полностью сгорел балкон. Остальные комнаты оказались закопчены.В тушении были задействованы 10 огнеборцев и три единицы техники.Причины устанавливаются.Сотрудники ДЧС региона просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности.