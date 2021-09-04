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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:38

Просмотров: 1151

Балкон сгорел в жилом доме в Актау

Остальные комнаты в результате пожара оказались полностью закопчены, сообщил начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев.

Кадр видео
Инцидент произошёл сегодня, 4 сентября, в 16:26, на первом этаже дома №37 в 27 микрорайоне.

Прибывшие пожарные ликвидировали пожар в 16:39.

Пострадавших нет.

Общая площадь квартиры составляет 45 квадратных метров. Площадь горения - 12 квадратных метров.

В результате пожара полностью сгорел балкон. Остальные комнаты оказались закопчены.

В тушении были задействованы 10 огнеборцев и три единицы техники.

Причины устанавливаются.

Сотрудники ДЧС региона просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности.




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