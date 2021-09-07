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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 530

Полиция Актау разыскивает без вести пропавшую женщину

В Актау сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Айгуль Карайшикову 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В пресс-службе ведомства сообщили, что 5 сентября 2021 года родные пропавшей Айгуль Карайшиковой обратились в управление полиции Актау.

Полиция Актау разыскивает без вести пропавшую женщину


С их слов, женщина 31 августа вышла из дома по адресу 14 микрорайон 47 дом, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

- В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности. Весь личный состав ориентирован на поиски. Полиция также изучает камеры видеонаблюдения, - сообщили в полиции региона.

Была одета в чёрное платье в горошек. При себе имела пакет с детскими брюками.

Приметы: рост 168 см, глаза карие, волосы чёрные, на подбородке крупная родинка.

Полиция обращается к жителям и гостям Актау с просьбой оказать содействие в розыске. Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по номеру 102.



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