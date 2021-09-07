Полиция Актау разыскивает без вести пропавшую женщину

В пресс-службе ведомства сообщили, что 5 сентября 2021 года родные пропавшей Айгуль Карайшиковой обратились в управление полиции Актау.С их слов, женщина 31 августа вышла из дома по адресу 14 микрорайон 47 дом, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.- В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности. Весь личный состав ориентирован на поиски. Полиция также изучает камеры видеонаблюдения, - сообщили в полиции региона.Была одета в чёрное платье в горошек. При себе имела пакет с детскими брюками.Приметы: рост 168 см, глаза карие, волосы чёрные, на подбородке крупная родинка.Полиция обращается к жителям и гостям Актау с просьбой оказать содействие в розыске. Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по номеру 102.