«Легковушка» сгорела во дворе в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации спасателей, сообщение в пожарную часть поступило сегодня утром, 8 сентября, в 09:39. Сообщалось, что горит автомобиль Hyundai Accent.
Как говорят жильцы дома, они вовремя успели отогнать свои машины.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар в 09:49.
Пострадавших нет.
В тушении были задействованы девять пожарных и три единицы спецтехники.
Причины устанавливаются.
П
Как говорят жильцы дома, они вовремя успели отогнать свои машины.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар в 09:49.
Пострадавших нет.
В тушении были задействованы девять пожарных и три единицы спецтехники.
Причины устанавливаются.
П
Оставьте свой комментарий первым.