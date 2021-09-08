«Легковушка» сгорела во дворе в Актау

По информации спасателей, сообщение в пожарную часть поступило сегодня утром, 8 сентября, в 09:39. Сообщалось, что горит автомобиль Hyundai Accent.Как говорят жильцы дома, они вовремя успели отогнать свои машины.Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар в 09:49.Пострадавших нет.В тушении были задействованы девять пожарных и три единицы спецтехники.Причины устанавливаются.