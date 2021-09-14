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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

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За неделю в Мангистау выявили 20 наркоправонарушений

Зарегистрировано шесть уголовных преступлений и 14 наркопроступков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области с 6 по 12 сентября в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг-2021» выявили 20 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Из них шесть уголовных преступлений: два факта по части 1 статьи 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и четыре факта по части 4 статьи 296 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Также выявлено 14 уголовных наркопроступков по части 2–3 статьи 296 УК РК, связанные с хранением наркотических средств, без цели сбыта.

Также составлено семь протоколов об административных правонарушениях:

- Из незаконного оборота изъят один килограмм 748 граммов различных наркотических средств, в том числе один килограмм 660 граммов «марихуаны» и 88 грамм синтетических наркотиков («мефедрон», «альфа PVP» и другие аналоги), - сообщили в полиции региона.

Так, 6 сентября сотрудниками департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане Республики Узбекистан.

Во время обыска у них обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» общим весом 50 граммов, расфасованные в полиэтиленовые пакетики в количестве 30 штук.

- По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Назначена соответствующая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается, и окончательное решение в отношении виновных с определением степени их вины будет принято по его результатам, - отметили в пресс-службе полиции региона.




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