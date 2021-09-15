«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.39 KZT
  • €1 = 504.16 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 2558

Тройное ДТП с маршрутным автобусом в Актау: Есть пострадавшие

В Актау столкнулись ВАЗ-2115, Toyota Hilux и маршрутный автобус №107. Пострадавшие с места аварии доставлены в областную больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автотранспортных средств произошло сегодня, 15 сентября, около 14:50 в 30 микрорайоне напротив дома №183.

Выяснилось, что столкнулись ВАЗ-2115, Toyota Hilux и пассажирский автобус.

Тройное ДТП с маршрутным автобусом в Актау: Есть пострадавшие


Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Обстоятельства, спровоцировавшие аварию, в настоящий момент уточняются.

В данный момент ведётся расследование.

По словам очевидцев, среди пострадавших была пожилая женщина, которая получила травму ноги. А также водитель одной из автомашин. Он, как говорят свидетели, некоторое время находился без сознания. После его вытащили и привели в сознание. Он получил травму головы.



Тройное ДТП с маршрутным автобусом в Актау: Есть пострадавшие


П




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Андpей
  • arsenal
  • Toryn
 Maximus (Посетители) Сегодня, 16:34
Перестаньте раздавать права!
Начните проверки Авто из ближнего зарубежья! В большинстве случаев за рулём не опытные водители.
Контроль за пешеходами!
Контроль за неадекватным поведением за рулём!
Контроль за несвоевременные включения сигналов поворота!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика