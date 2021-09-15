Тройное ДТП с маршрутным автобусом в Актау: Есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автотранспортных средств произошло сегодня, 15 сентября, около 14:50 в 30 микрорайоне напротив дома №183.Выяснилось, что столкнулись ВАЗ-2115, Toyota Hilux и пассажирский автобус.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.Обстоятельства, спровоцировавшие аварию, в настоящий момент уточняются.В данный момент ведётся расследование.По словам очевидцев, среди пострадавших была пожилая женщина, которая получила травму ноги. А также водитель одной из автомашин. Он, как говорят свидетели, некоторое время находился без сознания. После его вытащили и привели в сознание. Он получил травму головы.