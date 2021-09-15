Водитель заявил о серьёзном повреждении авто из-за открытого люка в Актау

- А если здесь дети будут бегать, там можно и легко утонуть. На месте охранники сказали, что люк открыт уже третий день, - рассказал автомобилист.

Инцидент произошёл сегодня, 15 сентября, примерно в 14:20.Как говорит автомобилист, около автозаправочной станции «КазМунайГаз» в 28А микрорайоне образовалась большая лужа. Проезжая по ней, машина попала в открытый люк колодца.В результате наезда, по словам водителя, серьёзно пострадали элементы ходовой части и бампер его автомашины.Мужчине понадобилась помощь эвакуатора, которому он заплатил 5000 тенге.По его словам, он не смог дозвониться до специалистов ГКП «Каспий жылу, су арнасы».Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Там сообщили, что данным люком должны заниматься в КСК.В свою очередь, в КСК 28А микрорайона «Максат-Мангистау» дозвониться не удалось. Хотя в открытых источниках указано, что они работают до 17:15.