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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:46

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Водитель заявил о серьёзном повреждении авто из-за открытого люка в Актау

Водитель заехал на открытый люк, который скрывался под большой лужей, и повредил машину.

Кадр видео
Инцидент произошёл сегодня, 15 сентября, примерно в 14:20.

Как говорит автомобилист, около автозаправочной станции «КазМунайГаз» в 28А микрорайоне образовалась большая лужа. Проезжая по ней, машина попала в открытый люк колодца.

В результате наезда, по словам водителя, серьёзно пострадали элементы ходовой части и бампер его автомашины.

Мужчине понадобилась помощь эвакуатора, которому он заплатил 5000 тенге.

По его словам, он не смог дозвониться до специалистов ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

- А если здесь дети будут бегать, там можно и легко утонуть. На месте охранники сказали, что люк открыт уже третий день, - рассказал автомобилист.


Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Там сообщили, что данным люком должны заниматься в КСК.

В свою очередь, в КСК 28А микрорайона «Максат-Мангистау» дозвониться не удалось. Хотя в открытых источниках указано, что они работают до 17:15.




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