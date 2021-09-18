После ДТП с верблюдом погиб водитель: Родные не могут забрать тело из морга в Актау

- Мы не можем забрать тело из морга. Врачи нам говорят, что должны провести вскрытие для экспертизы. К тому же свидетельство о смерти ещё не готово, - говорит родственник погибшего.

Дорожный инцидент произошёл 11 сентября в 06:15 утра на объездном участке трассы Актау-Жанаозен, где в настоящее время проводятся учения.Водитель Kia Cerato, по словам родных, был ослеплён дальним светом встречной машины и не заметил верблюда, который выбежал на проезжую часть. Столкновения избежать не удалось.На место прибыла Скорая помощь, которая доставила пострадавшего водителя в больницу Жанаозена. Пассажир, находившийся также в салоне Kia Cerato, не пострадал.Вчера, 17 сентября, во второй половине дня водитель Kia Cerato умер в больнице, как рассказали его родные. Сегодня его тело было доставлено в морг 1 микрорайона в Актау.Как рассказал брат погибшего Есет Мамбетов, на странице Instagram областного департамента полиции сообщается, что хозяина верблюда установили и оштрафовали. В то время как позавчера следователь им сказал, что владельца скота ещё не нашли.Родственник возмущён, что расследование по данному факту не проводили. За всё время дознаватель не соизволил ни разу поинтересоваться состоянием его брата, заявляет он.По словам Есета Мамбетова, водитель встречной машины также столкнулся с верблюдом. Он сразу же вызвал эвакуатор и покинул место происшествия. Марку автомобиля и государственные номера никто не видел.Есет Мамбетов с родными намерен найти и привлечь к ответственности водителя встречной машины.