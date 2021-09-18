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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 4829

После ДТП с верблюдом погиб водитель: Родные не могут забрать тело из морга в Актау

Водитель Kia Cerato после столкновения с верблюдом умер на шестой день в больнице. Его родные требуют наказать по всей строгости хозяина бесхозно бродящего верблюда и водителя встречной машины.

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл 11 сентября в 06:15 утра на объездном участке трассы Актау-Жанаозен, где в настоящее время проводятся учения.

Водитель Kia Cerato, по словам родных, был ослеплён дальним светом встречной машины и не заметил верблюда, который выбежал на проезжую часть. Столкновения избежать не удалось.

На место прибыла Скорая помощь, которая доставила пострадавшего водителя в больницу Жанаозена. Пассажир, находившийся также в салоне Kia Cerato, не пострадал.

Вчера, 17 сентября, во второй половине дня водитель Kia Cerato умер в больнице, как рассказали его родные. Сегодня его тело было доставлено в морг 1 микрорайона в Актау.

Как рассказал брат погибшего Есет Мамбетов, на странице Instagram областного департамента полиции сообщается, что хозяина верблюда установили и оштрафовали. В то время как позавчера следователь им сказал, что владельца скота ещё не нашли.

Родственник возмущён, что расследование по данному факту не проводили. За всё время дознаватель не соизволил ни разу поинтересоваться состоянием его брата, заявляет он.

По словам Есета Мамбетова, водитель встречной машины также столкнулся с верблюдом. Он сразу же вызвал эвакуатор и покинул место происшествия. Марку автомобиля и государственные номера никто не видел.




- Мы не можем забрать тело из морга. Врачи нам говорят, что должны провести вскрытие для экспертизы. К тому же свидетельство о смерти ещё не готово, - говорит родственник погибшего.


Есет Мамбетов с родными намерен найти и привлечь к ответственности водителя встречной машины.



После ДТП с верблюдом погиб водитель: Родные не могут забрать тело из морга в Актау


После ДТП с верблюдом погиб водитель: Родные не могут забрать тело из морга в Актау


После ДТП с верблюдом погиб водитель: Родные не могут забрать тело из морга в Актау



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Комментарии ( 3 )

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Чингизид (Посетители) Сегодня, 18:50
Пусть скот лучше дохнет от голода в степи чем вот так вот на дороге забирая жизни людей.
 
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  • arelav_74
  • Kain-Livesy
  • Maximus
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:18
Иманды болсын...
Разделяю горечь утраты ...
Как горько читать подобные новости,и понимать что коррупция и кумовство у нас выше жизни человека

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Maximus
 chrome (Посетители) Сегодня, 18:14
Ездите тише люди!
Как помнится, кто-то рассказывал что у нас животноводы и как из полиции бывают, так и из окематов. Вот и ответ на счёт волокиты...

По хорошему надо в суд подавать на владельцев, их имущество за которым они не следят натворило много горя!
 
 

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