Водитель кроссовера сбил женщину на тротуаре в Актау

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Сообщение о ДТП в 27 микрорайоне напротив дома №6 поступило на пульт дежурного «102» сегодня утром, 18 сентября, в 09:30.



Полиция выяснила, что водитель мини-кроссовера Hyundai Creta во время езды заметил стоящий впереди автомобиль. Во избежание столкновения ему пришлось выехать на бордюр, где в этот момент на тротуаре стояла женщина. В результате был совершён наезд на пешехода.



Пострадавшая была доставлена в Мангистаускую областную больницу. Ей была оказана медицинская помощь, после чего отпущена домой.



На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.



Автомобиль водворен на штрафную стоянку.













Для справки:



Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.



1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.