Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау

По информации ведомства, инцидент произошёл ночью 16 сентября в селе Курык Каракиянского района.Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района.Спасательная операция прошла успешно.Животное не пострадало.