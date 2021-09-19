Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации ведомства, инцидент произошёл ночью 16 сентября в селе Курык Каракиянского района.
Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.
На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района.
Спасательная операция прошла успешно.
Животное не пострадало.
Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.
На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района.
Спасательная операция прошла успешно.
Животное не пострадало.
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