Катамаран на прицепе столкнулся с автомашиной Toyota Prado в Мангистауской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 сентября в 22:00 в селе Атамекен.- При патрулировании заданного маршрута экипажем роты патрульной полиции «Арлан-4» отдела полиции Мунайлинского района было замечено дорожно-транспортное происшествие в селе Атамекен, напротив ресторана «Ару». У автотранспорта «Газ 2705» при повороте направо отстегнулся прицеп TIDEWATER TR и ударился в передний бампер автомобиля Toyota Prado. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.На владельца автотранспорта с прицепом TIDEWATER TR составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).