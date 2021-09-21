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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 783

В Мангистау пограничники задержали крупную партию рыбы осетровых пород

Пограничниками Каракиянского пограничного управления департамента погранслужбы КНБ РК области за незаконный лов рыбы задержан гражданин Казахстана. Об этом сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ РК области.

Конфисоканная рыба. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
При задержании у браконьера конфисковано свыше 400 килограммов рыбы осетровых пород.

- Мужчина пытался загрузить в автомашину из оборудованного на берегу схрона рыбу осетровых пород в количестве 55 штук. Общий вес груза превышает 400 килограммов. Ущерб государству от незаконно выловленной осетровой рыбы составил около 87 миллионов тенге, - сообщил Ерсин Кайбуллин.

Задержанный передан сотрудникам районного отдела полиции Каракиянского района.



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Комментарии ( 2 )

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Куато (Посетители) Сегодня, 12:32
Необходимо начать вести контроль на таких участках как Форт-шевченко, Баутино, Саура, Курык и тд.
Иначе скоро будем только таких снимках лицезреть рыбу.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:20
Только по количеству задержанных можно судить о том, что запрет на вылов осетровых не соблюдается.
Можно предположить, что количество браконьеров, которых не задержали, в разы больше.
 
 

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