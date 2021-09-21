В Мангистау пограничники задержали крупную партию рыбы осетровых пород

Конфисоканная рыба. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным

При задержании у браконьера конфисковано свыше 400 килограммов рыбы осетровых пород.



- Мужчина пытался загрузить в автомашину из оборудованного на берегу схрона рыбу осетровых пород в количестве 55 штук. Общий вес груза превышает 400 килограммов. Ущерб государству от незаконно выловленной осетровой рыбы составил около 87 миллионов тенге, - сообщил Ерсин Кайбуллин.



Задержанный передан сотрудникам районного отдела полиции Каракиянского района.