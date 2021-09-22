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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 172

Десять детей пострадали из-за выпадения из окон в Мангистау с начала года

С начала 2021 года 10 детей пострадали после падения с высоты в регионе, рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Фото из доступных источников
В Актау зарегистрировано шесть случаев падения, три факта - в Тупкараганском районе и один инцидент произошёл в Бейнеуском районе. К счастью, все дети остались живы. Трое из пострадавших - двухгодовалого возраста.

Врачи отмечают, что в отдельных случаях последствия были очень тяжёлые - большинство детей получили политравмы: повреждение грудной клетки, позвоночника, внутренних органов, а также тяжёлые травмы головы и переломы костей. Врачи призывают родителей осознать все риски.

За семь месяцев этого года троих детей отправили на амбулаторное лечение. В одном случае четырёхлетнего мальчика госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Шестерых детей отправили в отделение травматологии.

В прошлом году произошло 25 подобных случаев падения. Один ребёнок умер от полученных травм. Только в двух случаях детей отправили на амбулаторное лечение. Семеро детей были в двухлетнем возрасте. Так, из 25 случаев 17 приходится на Актау, один факт произошёл в Жанаозене, два случая - в Тупкараганском и семь - в Мунайлинском районах.

К примеру, в октябре прошлого года в приёмный покой Мангистауской областной детской больницы поступила полуторагодовалая девочка, которая выпала с четвёртого этажа. В экстренном порядке она была госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребра.



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