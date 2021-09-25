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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 484

Похищенный напиток обернулся судом для жителя Мангистау

Уголовное дело рассмотрено в Каракиянском районном суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, житель села Курык хотел приобрести двухлитровый газированный напиток в продуктовом магазине, но у него не было денег. Продавец предложила ему оставить в залог какую-нибудь вещь, на что мужчина открыто похитил напиток из морозильной камеры. Стоимость газировки составила 480 тенге.

Постановлением суда уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РК (Грабёж) на основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) подсудимый освобождён от уголовной ответственности.

Производство по уголовному делу прекращено.



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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 12:04
По таким сюжетам фильмы снимать надо.Интересно в какую сумму вылилась работа маховика правоохранительной системы.Выезд на место опергруппы,работа следователя, назначение адвоката,работа судей и это все не один день.
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 11:53
n92, грабёж не предусматривает 15 суток. Там несколько лет мести.
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 11:49
вот сижу и думаю, какое на* примирение?! метлу в руки, и пусть 10-15 дней подметает улицы...
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:25
Еще Моисей завещал: "Не кради ... и т.д."
 
 

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