Два минивэна столкнулись по дороге на базы отдыха Актау

Фото очевидцев
Информация об аварии поступила на пульт дежурного «102» 26 сентября в 11:45.
Полиция установила, что водитель минивэна Toyota Alphard при развороте не уступил дорогу минивэну Toyota Hiace. В результате столкновения последний лёг на бок.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу, где им была оказана медицинская помощь. После этого их отпустили домой.
По данному факту ведётся расследование.
Полиция установила, что водитель минивэна Toyota Alphard при развороте не уступил дорогу минивэну Toyota Hiace. В результате столкновения последний лёг на бок.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу, где им была оказана медицинская помощь. После этого их отпустили домой.
По данному факту ведётся расследование.