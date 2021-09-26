Два минивэна столкнулись по дороге на базы отдыха Актау

Информация об аварии поступила на пульт дежурного «102» 26 сентября в 11:45.Полиция установила, что водитель минивэна Toyota Alphard при развороте не уступил дорогу минивэну Toyota Hiace. В результате столкновения последний лёг на бок.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу, где им была оказана медицинская помощь. После этого их отпустили домой.По данному факту ведётся расследование.