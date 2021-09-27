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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 512

Мангистау входит в ТОП-5 антирейтинга по незаконному обороту наркотических средств

По данным исследования Ranking.kz, наша область занимает пятую строчку.

Фото из доступных источников
В прошлом году за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 311 случаев незаконного оборота наркотических веществ. В этом же году их возросло на 9,9 процента, что составляет 342 факта.

Больше всего уголовных правонарушений в данном секторе зафиксировали в этом году в столице - 507 случаев. Рост на 73,6 процента за год. На второй и третьей строчке антирейтинга оказались Алматы - 470 случаев и Жамбылская область - 352 правонарушения.

Меньше всего случаев незаконного оборота наркотических веществ выявили в Атырауской области - 79 фактов.

Также среди «популярных» уголовных статей отмечено незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также пересылка либо сбыт наркотических средств и их аналогов - 1000 случаев. Далее следует незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества - 128 правонарушений.



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