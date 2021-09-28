Пострадавший скончался в больнице: Момент наезда на пешехода в Актау попал на видео

Кадр видео
На кадрах видео видно, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ), но от полученных травм мужчина скончался.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября во втором микрорайоне, напротив торгового центра «Алатау».
В полиции региона сообщили, что в отношении водителя ведется расследование. Автомобиль водворён на спецстоянку.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ), но от полученных травм мужчина скончался.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября во втором микрорайоне, напротив торгового центра «Алатау».
В полиции региона сообщили, что в отношении водителя ведется расследование. Автомобиль водворён на спецстоянку.