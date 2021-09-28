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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 2937

Пострадавший скончался в больнице: Момент наезда на пешехода в Актау попал на видео

Видео с места происшествия появилось в Сети. По сообщению медиков, пострадавший умер в больнице.

Кадр видео
На кадрах видео видно, что мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.



Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ), но от полученных травм мужчина скончался.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября во втором микрорайоне, напротив торгового центра «Алатау».

В полиции региона сообщили, что в отношении водителя ведется расследование. Автомобиль водворён на спецстоянку.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
  • strana.kz
  • Empro
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:51
Иманды болсын. Жаль погибшего и жаль водителя. Очень печальное стечение обстоятельств, ночь, пешеход в темной одежде на проезжей части, невнимательность и пренебрежение правилами и как итог трагедия для двух сторон. Уважайте свою жизнь и права, равно как и других, берегите себя. Всем мир!
 
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  • Empro
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:31
Ну водитель как бы и мог его заметить, другие машины осветили пешехода. Но тут другой вопрос, какого там пешеход ходит.
 
 

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