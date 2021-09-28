В Актау владельца верблюда обязали выплатить компенсацию пострадавшему водителю в ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло летом прошлого года на трассе Сай-Отес – Шетпе.



Житель региона в ночное время, двигаясь на автомобиле Toyota Camry, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть верблюда.



В отношении водителя по дорожно-транспортному происшествию составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.



Постановлением суда административное дело, возбужденное в отношении водителя, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Материалами административного дела установлено, что водитель при управлении автомобилем не нарушал правил дорожного движения, при внезапном появлении препятствия на дороге не мог остановиться, не имел возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стал скот, находящийся без присмотра.



Водитель автомобиля обратился в суд в гражданском порядке и попросил взыскать материальный ущерб, причиненный его автомобилю в результате ДТП.



Житель региона просил суд взыскать с фермера компенсацию за порчу автомобиля в размере 2 528 489 тенге, 30 000 тенге за услуги по оценке ущерба автомобиля и госпошлину 25 285 тенге.



Мангистауский районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.



- Хотя суд не признал водителя непосредственно виновным в аварии, но его действия были грубо небрежными. Так как водитель не сбавил скорость, не принял надлежащих мер безопасности, зная, что в Мангистауской области происходит постоянное движение скота по дороге, что привело к повреждению автомобиля. На судебном заседании было установлено, что ответчик находился в плохом семейном и имущественном положении, и поскольку у него не было достаточно корма, чтобы прокормить своих животных, он был вынужден освободить животных и отправить их на пастбище. В соответствии с требованиями статьи 935 гражданского кодекса Республики Казахстан размер имущественного ущерба, взыскиваемого с ответчика в пользу истца решением апелляционной коллегии уменьшен на 50 процентов, - сообщает пресс-служба суда.



Согласно решению суда, фермера обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 264 244 тенге в качестве ущерба за поврежденный автомобиль и 27 642 тенге судебных расходов.