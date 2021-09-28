«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Сентября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 495 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1273

В Актау владельца верблюда обязали выплатить компенсацию пострадавшему водителю в ДТП

Верблюд стал причиной аварии на трассе Сай-Отес – Шетпе. Мангистауский районный суд удовлетворил иск жителя региона о взыскании убытков с владельца верблюда. Фермеру придется выплатить пострадавшему 1 264 244 тенге.

Иллюстрация к материалу
Дорожно-транспортное происшествие произошло летом прошлого года на трассе Сай-Отес – Шетпе.

Житель региона в ночное время, двигаясь на автомобиле Toyota Camry, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть верблюда.

В отношении водителя по дорожно-транспортному происшествию составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Постановлением суда административное дело, возбужденное в отношении водителя, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Материалами административного дела установлено, что водитель при управлении автомобилем не нарушал правил дорожного движения, при внезапном появлении препятствия на дороге не мог остановиться, не имел возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стал скот, находящийся без присмотра.

Водитель автомобиля обратился в суд в гражданском порядке и попросил взыскать материальный ущерб, причиненный его автомобилю в результате ДТП.

Житель региона просил суд взыскать с фермера компенсацию за порчу автомобиля в размере 2 528 489 тенге, 30 000 тенге за услуги по оценке ущерба автомобиля и госпошлину 25 285 тенге.

Мангистауский районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.

- Хотя суд не признал водителя непосредственно виновным в аварии, но его действия были грубо небрежными. Так как водитель не сбавил скорость, не принял надлежащих мер безопасности, зная, что в Мангистауской области происходит постоянное движение скота по дороге, что привело к повреждению автомобиля. На судебном заседании было установлено, что ответчик находился в плохом семейном и имущественном положении, и поскольку у него не было достаточно корма, чтобы прокормить своих животных, он был вынужден освободить животных и отправить их на пастбище. В соответствии с требованиями статьи 935 гражданского кодекса Республики Казахстан размер имущественного ущерба, взыскиваемого с ответчика в пользу истца решением апелляционной коллегии уменьшен на 50 процентов, - сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, фермера обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 264 244 тенге в качестве ущерба за поврежденный автомобиль и 27 642 тенге судебных расходов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • arsenal
  • TU-154
  • Банкир
  • Fargo
  • Юрий Спассков
  • watlow
  • kostya_aktau
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:03
зная, что в Мангистауской области происходит постоянное движение скота по дороге,

О как! Мы же ещё и виноваты? Вообще-то все знают,что едут по трассе, а не по пастбищу!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • chrome
  • arsenal
  • TU-154
  • watlow
  • kostya_aktau
 Yanis (Посетители) Сегодня, 18:12
в Мангистауской области происходит постоянное движение скота по дороге

1. Это вина владельцев скота (ПДД РК 24.12 гласит: Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам и владельцам вьючных, упряжных, верховых животных и скота не допускается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появление на дорогах с твердым покрытием)
2. Это недоработка полицейских, которые не контролируют исполнение пункта ПДД РК, указанного выше.

, что привело к повреждению автомобиля

Получается, что вина владельца скота плюс недоработка полицейских привели к повреждению автомобиля.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kain-Livesy
  • chrome
  • arsenal
  • kostya_aktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:10
Кажется прецедент создан.
Может другие хозяева бродячего скота задумаются.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика