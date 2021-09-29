На трассе Актау-Баянды перевернулся автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 сентября. В 08:10 часов на пульт дежурного «102» отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на трассе Актау-Баянды.- Водитель автотранспорта Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в полиции региона.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу, им была оказана медицинская помощь, после чего отпущены домой.- Ведётся расследование, - отметили в полиции.