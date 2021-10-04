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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 993

Два автомобиля опрокинулись после столкновения в Актау

Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Авария произошла 4 октября 2021 года в 31 микрорайоне Актау.

- В 00:14 на пульт дежурного 102 управления полиции города Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 31 микрорайоне напротив ЖК «Орда». Водитель автомобиля Nissan Almera в зависимости от скорости движения не соблюдал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с автотранспортом Toyota Prado. В результате ДТП два автомобиля опрокинулись, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

На водителя Nissan Almera составлен административный протокол части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).






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