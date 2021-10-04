Два автомобиля опрокинулись после столкновения в Актау

Авария произошла 4 октября 2021 года в 31 микрорайоне Актау.- В 00:14 на пульт дежурного 102 управления полиции города Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 31 микрорайоне напротив ЖК «Орда». Водитель автомобиля Nissan Almera в зависимости от скорости движения не соблюдал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с автотранспортом Toyota Prado. В результате ДТП два автомобиля опрокинулись, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.На водителя Nissan Almera составлен административный протокол части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).