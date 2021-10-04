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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 5300

Избиение мужчин лопатой в центре города попало на видео в Актау

Несколько мужчин избивали лопатой и черенками от лопат людей, лежащих на земле. Происшествие попало на видео, сделанное очевидцами.

Кадр видео
Подробности происшествия сейчас выясняются. На кадрах видеозаписи видно, как несколько мужчин лежат на земле, а двое парней избивают их лопатой и предметом, похожим на черенок от лопаты. По сообщению очевидцев, избиение происходило возле кафе «Тандыр Хаус» в 6 микрорайоне.

- Что за животные, а не люди. Среди бела дня вот так напали и начали бить лопатой живых людей. Это произошло возле 39 дома в 6 микрорайоне, прям на центральной дороге около заведения «Тандыр хаус», - сообщили очевидцы.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что драка произошла на бытовой почве после употребления алкогольных напитков.

- Примерно в 16:30 на пульт дежурного 102 Управления полиции Актау поступил вызов от жителей с сообщением, что в 6 микрорайоне около 37 дома происходит групповая драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции задержали участников драки и доставили в управление полиции Актау. Установлено, что драка произошла на бытовой почве, - сообщили в департаменте полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство). Расследование продолжается.








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Комментарии ( 9 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 21:36
Я ф шоке! По моему спецом акцентируют на бытовой конфликт. Конфликт то он всегда бытовой, но нац почве похоже...

Надо всех виновных под суд!
 
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  • chrome
  • arsenal
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 21:27
Пьяное быдло участвующие в драке необходимо наказать максимально, чтобы в другой раз было неповадно
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:58
Слышал это драка между соседями по Каспию и турками

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Космос
  • Юрий Спассков
 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:04
Что то тюленей вспомнил.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:41
Хулиганство?Вы че там покурили,господа полицейские?
или совсем слепые?Тут покушение на убийство тянет с тяжкими телесными...
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:35
Таких надо закрывать, это неадекватные агрессивные звери.
 
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  • Жанар
 Шевченко 81 (Посетители) Сегодня, 19:18
Похолодало, пацаны погрелись))))
 
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  • Sir S
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:16
Рыжие бьют дедушек.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:09
Mortal Combat...
 
 

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