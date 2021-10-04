Избиение мужчин лопатой в центре города попало на видео в Актау

Подробности происшествия сейчас выясняются. На кадрах видеозаписи видно, как несколько мужчин лежат на земле, а двое парней избивают их лопатой и предметом, похожим на черенок от лопаты. По сообщению очевидцев, избиение происходило возле кафе «Тандыр Хаус» в 6 микрорайоне.- Что за животные, а не люди. Среди бела дня вот так напали и начали бить лопатой живых людей. Это произошло возле 39 дома в 6 микрорайоне, прям на центральной дороге около заведения «Тандыр хаус», - сообщили очевидцы.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что драка произошла на бытовой почве после употребления алкогольных напитков.- Примерно в 16:30 на пульт дежурного 102 Управления полиции Актау поступил вызов от жителей с сообщением, что в 6 микрорайоне около 37 дома происходит групповая драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции задержали участников драки и доставили в управление полиции Актау. Установлено, что драка произошла на бытовой почве, - сообщили в департаменте полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство). Расследование продолжается.