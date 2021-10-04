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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:49

Просмотров: 2340

Лопата - последний аргумент! Один из участников мордобоя в центре в Актау обратился за медицинской помощью

Один из участников драки обратился в Мангистаускую областную больницу с телесными повреждениями в области головы. Об этом Lada.kz сообщил источник в правоохранительных органах.

Кадр видео
Драка, как стало известно, завязалась в кафе «Тандыр Хаус» между двумя компаниями мужчин, отдыхающих в заведении. Участниками драки оказались мужчины от 27 до 34 лет.

- Причастность троих доставленных в полицию лиц к драке подтверждается видеозаписью, рассылаемой в социальных сетях. Со слов доставленных, все они являются работниками одной из подрядных организаций ТОО «Сембол Констракшн», осуществляющего строительные работы на территории Тёплого пляжа в Актау. В вышеуказанном увеселительном заведении они проводили свободное время, употребляя спиртные напитки. В помещении кафе возник словесный конфликт с отдыхающими за соседним столом. Для выяснения отношений все конфликтующие вышли на улицу, где завязалась драка, в которой участвовали шесть человек, - сообщил источник.

- Проводится осмотр места происшествия, изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников драки, а также свидетелей. В настоящее время, помимо троих доставленных лиц, один из участников драки обратился в Мангистаускую областную больницу с телесными повреждениями в области головы. После оказания медицинской помощи и установления степени вреда здоровью будет проведён допрос данного лица, - сообщил источник.

Также в управление полиции Актау был доставлен ещё один гражданин 1992 года рождения, который также участвовал в указанной драке.

Напомним, избиение мужчин лопатой в центре города попало на видео в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:11
Ну раз это строители, тогда понятно почему с лопатой в руках сражались, инструмент привычный и в руку сам просится)))
 
 

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