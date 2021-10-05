Труп мужчины обнаружен в 8 микрорайоне Актау

Фото очевидцев
Тело мужчины обнаружили сегодня, 5 октября, в 09:29 неподалёку от заправки Qazaq Oil в 8 микрорайоне Актау.
- На пульт оператора управления полиции Актау сообщили, что обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе полиции.
В полиции отметили, что по данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза.
- На пульт оператора управления полиции Актау сообщили, что обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе полиции.
В полиции отметили, что по данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза.
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