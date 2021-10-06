Лошадь попала под поезд на перегоне Кульсары-Бейнеу

Фото департамента полиции на транспорте

Сразу два аналогичных инцидента произошли на перегонах Кульсары-Бейнеу и Кульсары-Макат в Атырауской области. Две лошади попали под грузовые поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 56 минут.



В отношении владельцев животных оформлены административные протоколы по статье 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).



Подобный случай зарегистрирован на станции Кандыагаш Актюбинской области. Экстренное торможение пришлось применить машинисту грузового поезда из-за попавшей под колеса коровы. Стоянка превысила 20 минут.



По данному факту на хозяина скота также составлен административный протокол.



Транспортные полицейские в очередной раз напоминают владельцам скота о соблюдении мер безопасности при выпасе животных вблизи железнодорожных путей.