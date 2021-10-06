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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 562

Лошадь попала под поезд на перегоне Кульсары-Бейнеу

На хозяина скота составлен административный протокол, сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Фото департамента полиции на транспорте
Сразу два аналогичных инцидента произошли на перегонах Кульсары-Бейнеу и Кульсары-Макат в Атырауской области. Две лошади попали под грузовые поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 56 минут.

В отношении владельцев животных оформлены административные протоколы по статье 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).

Подобный случай зарегистрирован на станции Кандыагаш Актюбинской области. Экстренное торможение пришлось применить машинисту грузового поезда из-за попавшей под колеса коровы. Стоянка превысила 20 минут.

По данному факту на хозяина скота также составлен административный протокол.

Транспортные полицейские в очередной раз напоминают владельцам скота о соблюдении мер безопасности при выпасе животных вблизи железнодорожных путей.



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Комментарии ( 3 )

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Око (Посетители) Сегодня, 18:44
Даёшь штраф на машиниста! Сарказм, конечно... но за область нашу обидно.

всё вижу
 
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  • Око
  • Василий Кравчук
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:39
...По данному факту на хозяина скота также составлен административный протокол... - чёго не составлен протокол и штраф на машиниста?, потому что он не водитель?, он же не сбросил скорость, не остановился что б не сбить, не объехал препятствие... draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Око
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:17
Сколько времени надо властям, чтобы решить проблему бродячего скота?
 
 

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