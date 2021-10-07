Пассажирку поезда сообщением «Мангистау-Алматы» оштрафовали за распитие алкогольных напитков

Фото пресс-службы ведомства

Вчера, 6 октября, в полицию была доставлена 29-летняя женщина, которая в пассажирском поезде сообщением «Мангистау-Алматы», находясь в алкогольном опьянении, выражалась нецензурной бранью в адрес другой пассажирки. Женщина также не подчинялась законным требованиям сотрудников полиции.



- В отношении женщины составлены сразу три административных протокола за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. За совершенные правонарушениия женщине грозит штраф в размере 30 МРП (87 510), либо административный арест до 10 суток, - сообщили в ведомстве.