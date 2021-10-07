«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.86 KZT
  • €1 = 492.25 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 493

Пассажирку поезда сообщением «Мангистау-Алматы» оштрафовали за распитие алкогольных напитков

Жительница Кызылординской области оштрафована за распитие алкогольных напитков в поезде сообщением «Мангистау-Алматы». Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 6 октября, в полицию была доставлена 29-летняя женщина, которая в пассажирском поезде сообщением «Мангистау-Алматы», находясь в алкогольном опьянении, выражалась нецензурной бранью в адрес другой пассажирки. Женщина также не подчинялась законным требованиям сотрудников полиции.

- В отношении женщины составлены сразу три административных протокола за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. За совершенные правонарушениия женщине грозит штраф в размере 30 МРП (87 510), либо административный арест до 10 суток, - сообщили в ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика