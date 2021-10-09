Труп мужчины нашли в Актау

Сообщение о трупе мужчины в 8 микрорайоне за заправкой «Qazaq Oil» поступило на пульт оператора «102» утром 5 октября в 09:29.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.На теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти.Назначена судебно-медицинская экспертиза.Личность мужчины пока не установлена.