Необычное ДТП в Мангистау: Полиция рассказала подробности

- У автомобиля Mercedes-Benz лопнуло колесо и водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Lada 21902. После это врезался в ограждение гостиницы и перевернулся, - сообщили в ведомстве.

Вызов о ДТП на улице Султана Бейбарыса возле гостиницы «Арай» поступил на пульт дежурного 10 октября в 05:05.Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. После все были отпущены домой.На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, совершенные лицом, не имеющим либо лишённым права управления транспортным средством).Ему предстоит выплатить штраф в размере 60 месячных расчётных показателей (175 020 тенге).Напомним, автомобиль перевернулся у крыльца здания.