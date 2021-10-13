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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:01

Просмотров: 2

Спасатели: Машина на автозаправке в Актау сгорела полностью

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Кадр видео
Информация о возгорании автомобиля Opel Vectra на АЗС «Барс Ойл» в микрорайоне «Шыгыс 1» поступила на пульт «101» сегодня, 13 октября, в 18:42.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар в 18:52.

Обошлось без пострадавших.

В тушении были задействованы четыре пожарных и одна единица техники.

Напомним, возгорание легкового автомобиля на АЗС «Барс Ойл» сняли на видео.



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