ДТП в пригороде Актау: Пострадал один человек

Информация о ДТП на промышленной зоне поступила на пульт дежурного «102» 16 октября в 17:30.Водитель Toyota Camry при повороте налево со второго ряда не уступил дорогу Mercedes-Benz, в результате чего произошло столкновение. Оба водителя двигались в одном направлении.В аварии пострадал один человек, который был доставлен в Мангистаускую областную больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.На водителя Toyota Camry составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.