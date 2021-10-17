Внедорожник опрокинулся в Актау

- Уважаемые водители, в целях предупреждения несчастных случаев призываем не превышать скорость движения, не нарушать правила дорожного движения, ответственно относиться к жизни и здоровью своих и других участников дорожного движения, - обратились в департаменте полиции Мангистауской области.

По данному факту вызов на пульт дежурного «102» поступил 17 октября в 16:10.Водитель Mitsubishi Montero Sport при обгоне врезался в Toyota Camry, который совершал поворот налево.В результате удара внедорожник опрокинулся.Пострадавших нет.На водителя Mitsubishi Montero Sport составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Это влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.