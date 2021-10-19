В Актау мужчина погиб после падения с высоты

Инцидент произошел 18 октября примерно, в 19:04.На пульт оператора «102» управления полиции Актау поступил вызов о том, что произошло падение мужчины с пятого этажа по адресу 8 микрорайон 8 дом.- На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции региона.