Пешехода насмерть сбили в Мангистау

- Установлено, что водитель Audi C4 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведётся расследование, - сообщили в департаменте полиции региона.

Вызов о ДТП, которое произошло в посёлке Ынтымак, напротив заправки «Изнур», поступил на пульт оператора «102» отдела полиции Мунайлинского района 19 октября в 21:40.Известно, что погибшему было 59 лет. Как сообщают очевидцы, погибший работал рядом с местом трагедии, на заправке.Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.