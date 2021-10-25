На автодороге в Актау загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 25 октября, в 17:07.- В 29А микрорайоне на дороге произошло горение передней части автомашины Volkswagen Jetta. Пострадавших нет. Горение ликвидировано в 18:23. Задействованы в тушении пожара восемь сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.