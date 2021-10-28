«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Октября
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.57 KZT
  • €1 = 495.64 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:46

Просмотров: 1580

В тяжёлом состоянии находится один из пострадавших на учебном полигоне в Мангистауской области военнослужащий

В настоящее время один из пострадавших военнослужащих госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы Бейнеуского района в тяжёлом состоянии. Остальных четверых военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау. Об этом сообщил достоверный источник.

Иллюстративное фото из открытых источников
Инцидент произошёл, 27 октября 2021 года, около 10:40 на военном полигоне «Бекет-Ата», в 14 км от села Бейнеу.

В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области произошёл взрыв при обозначении места боеприпаса флагом.

В результате происшествия пятеро военнослужащих получили травмы. Среди них трое 2002 года рождения, один 1999 года рождения и один 2003 года рождения.

Один из пострадавших был экстренно прооперирован. Он получил множественные ранения обеих нижних конечностей, оскольчатые раны обеих кистей. Общее состояние оценивается как тяжёлое.

- В настоящее время пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, состояние тяжёлое. Остальных военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау, - сообщил достоверный источник.

Напомним, пятеро военнослужащих получили травмы при очистке учебного полигона в Мангистауской области



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Вчера, 19:44
В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области произошёл взрыв при обозначении места боеприпаса флагом.

НУ!, "очень грамотные вояки", служат в доблестно армии РК, особенно минёры...
Надо же умудрится забить сигнальный флажок с саму мину...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика