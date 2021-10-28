В тяжёлом состоянии находится один из пострадавших на учебном полигоне в Мангистауской области военнослужащий

Иллюстративное фото из открытых источников
Инцидент произошёл, 27 октября 2021 года, около 10:40 на военном полигоне «Бекет-Ата», в 14 км от села Бейнеу.
В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области произошёл взрыв при обозначении места боеприпаса флагом.
В результате происшествия пятеро военнослужащих получили травмы. Среди них трое 2002 года рождения, один 1999 года рождения и один 2003 года рождения.
Один из пострадавших был экстренно прооперирован. Он получил множественные ранения обеих нижних конечностей, оскольчатые раны обеих кистей. Общее состояние оценивается как тяжёлое.
- В настоящее время пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, состояние тяжёлое. Остальных военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау, - сообщил достоверный источник.
Напомним, пятеро военнослужащих получили травмы при очистке учебного полигона в Мангистауской области
В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области произошёл взрыв при обозначении места боеприпаса флагом.
В результате происшествия пятеро военнослужащих получили травмы. Среди них трое 2002 года рождения, один 1999 года рождения и один 2003 года рождения.
Один из пострадавших был экстренно прооперирован. Он получил множественные ранения обеих нижних конечностей, оскольчатые раны обеих кистей. Общее состояние оценивается как тяжёлое.
- В настоящее время пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, состояние тяжёлое. Остальных военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау, - сообщил достоверный источник.
Напомним, пятеро военнослужащих получили травмы при очистке учебного полигона в Мангистауской области