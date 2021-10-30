«Легковушка» угодила в яму в Актау

По словам очевидцев, у дома №43 проводились работы на трубопроводе, но яма была засыпана не полностью.В департаменте полиции сообщили, что водитель «ВАЗ-21144» не заметил яму и заехал в неё.На него был составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса).На первый раз водителя ждет предупреждение. При повторном нарушении ему может грозить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, то есть 8751 тенге.: При составлении протокола указывается, какая именно норма правил дорожного движения нарушена.