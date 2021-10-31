На ДТП в Актау прибыли три кареты скорой помощи

Дорожный инцидент произошёл 30 октября, около 16:50, в 33 микрорайоне у гипермаркета «Дина».Как установлено, водитель Hyundai Creta при развороте не уступил дорогу двигавшейся Daewoo Gentra и машины столкнулись.В результате пострадали два человека. Оба были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Стало известно на данный момент, что после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.В данный момент ведётся расследование.Водитель Hyundai Creta будет привлечён к ответственности по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Часть 1 статьи 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.Часть 2 статьи 610 КоАП РК - То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.Часть 3 статьи 610 КоАП РК - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.