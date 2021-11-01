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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:07

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Машину смяло в результате ДТП в Актау

Авария произошла по вине водителя Lexus RX 300, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото очевидцев
Дорожный инцидент заметили полицейские при патрулировании в 27 микрорайоне, напротив дома №27, в ночь на 31 октября, около 00:30.

Машину смяло в результате ДТП в Актау


Установлено, что водитель внедорожника Lexus RX 300 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу движущейся автомашине Audi. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавших нет.

На водителя Lexus RX 300 составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.




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