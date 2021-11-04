Автомобиль на «лыжах»: В Актау «Scoda» проехалась на двух колесах

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября 2021 года в 19 микрорайоне.Водитель автотранспорта «Mercedes-Benz» при перестроении не уступил дорогу автотранспорту «Scoda». В результате столкновения автомобиль «Scoda» встал на два колеса.- Пострадавших нет. На водителя «Mercedes-Benz» составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, - сообщили в полиции.Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.