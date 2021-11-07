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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Вчера, 21:40

Просмотров: 16538

Взрыв в Актау: Появились видео и фото

Жители Актау сообщают о взрыве.

Фото очевидцев
Как рассказывают горожане, взрыв прогремел вечером 7 ноября около 21:20.

Как сообщили в МЧС, в 29А микрорайоне в двухэтажном кафе «Аянат» при неизвестных обстоятельствах прогремел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.


Материал дополняется







Взрыв в Актау: Появились видео и фото

Взрыв в Актау: Появились видео и фото

Взрыв в Актау: Появились видео и фото

Взрыв в Актау: Появились видео и фото



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Комментарии ( 12 )

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diger (Посетители) Вчера, 23:56
Чётко слышен был взрыв в 11 мкр, подумал салют...
 
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  • Космос
 Lido (Посетители) Вчера, 23:40
Газовая служба не работает,3,4 года точно не приходили проверять
 
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  • Maximus
  • Краснов
 evgmb (Посетители) Вчера, 23:13
не может это юыть газовый балон. или газ. после взрыва газа должно быть облако огня. или как минимум пламя. А здесь похоже взрыв чего то другого "затаренного" :)
 
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  • Космос
  • User_90
 Businessman (Посетители) Вчера, 22:39
Давно пора проверить все объекты газового хозяйства, как было в советские времена. А то, чем занимаются сейчас контролирующие органы, всем известно.
 
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Наги_Актау (Посетители) Вчера, 22:35
Правда или нет, но говорят там много людей погибло, около 20 человек.
 
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  • Космос
 master_kz (Посетители) Вчера, 22:35
Цитата: Космос
Не удивлюсь, если это взорвался газ, удивляюсь, почему ещё раньше нигде не рвануло - газовая служба забила на службу.

Ну явно не тротил. А сколько умников которые в квартирах вентиляции затыкают. А должны быть везде и особенно над газ плитами
 
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  • User_90
  • GOAT
 Феникс (Посетители) Вчера, 22:26
Цитата: Pluto
А наши доблестные надзорные органы не контролируют этот вопрос.

Вы правы, не хочется обижать добросовестных предпринимателей, которых единицы, но мораторий это почва для процветания безнаказанности и вседозволенности! Контроля за кафе нет ,особенно ужасны последствия общепита в жилых домах!
 
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Космос (Посетители) Вчера, 22:09
Pluto,
Не удивлюсь, если это взорвался газ, удивляюсь, почему ещё раньше нигде не рвануло - газовая служба забила на службу. Последний раз представителя газоаой службы видел у себя в квартире года 3 или 4 назад, который проверял газплиту, мылил там, чистил. Кто скажет, когда у вас газплиту проверяли?
 
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  • montgomery
  • Kz001
  • Краснов
 618965450 (Посетители) Вчера, 22:06
Pluto,
Слишком мощный взрав для газа
 
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  • Феникс
  • GOAT
 Pluto (Посетители) Вчера, 22:02
Наверное пользовались газом в этом кафе и результат не заставил себя ждать. По СНиП категорически запрещено использовать газ в общепите кафе, рестораны и т.д. А наши доблестные надзорные органы не контролируют этот вопрос.
 
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