Взрыв в Актау: Появились видео и фото

Как рассказывают горожане, взрыв прогремел вечером 7 ноября около 21:20.Как сообщили в МЧС, в 29А микрорайоне в двухэтажном кафе «Аянат» при неизвестных обстоятельствах прогремел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.