Взрыв в Актау: Владелец кафе дал комментарий

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В настоящее время, как сообщили в ЦОК, на месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи.



Распространяемую информацию в мессенджере WhatsApp о 14 погибших и 25 пострадавших опроверг главный врач Мангистауской областной больницы Жанибек Ажмуханов.



- По состоянию на 23:45 в приёмное отделение областной больницы не было зарегистрировано звонков по поводу взрыва. В реанимационное отделение также никто не поступал, - сообщил Жанибек Ажмуханов.



По словам владельца кафе «Аянат» Абая Амреева, где произошёл взрыв, на момент происшествия в кафе не было ни сотрудников, ни гостей.



