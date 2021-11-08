Взрыв в Актау: повреждено более 10 машин

- Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливаются. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов, - отметили в ДЧС региона.

В результате взрыва произошло частичное разрушение строения двухэтажного комплекса «Шаркала».Предварительная площадь обрушения 100 квадратных метров.На место ЧП выезжали 11 единиц техники и 70 сотрудников, в том числе один кинологический расчёт. Были задействованы также три работника ГУ «ЦМК», 150 сотрудников полиции, 15 работников АО «КазТрансГазАймак», восемь человек из ГКП на ПХВ «АУЭС», три работника АО «МРЭК» и шесть сотрудников МИО.Рядом с местом ЧП находилось 11 транспортных средств. Все автомашины пострадали в результате взрывной волны.Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано три автомобиля с помощью эвакуатора. Ведутся работы по установлению владельцев оставшихся восьми автомашин с дальнейшей эвакуацией.