Место взрыва оцепила полиция в Актау: Продолжается разбор завалов

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 06:30 часов жертв и пострадавших в результате взрыва нет.Сотрудниками полиции оцеплён обозначенный участок на месте происшествия.На данный момент ведутся работы по разбору завалов. Обломки конструкций здания вывозят работники ГКП «Коктем».Решением акима Актау для сбора мусора организован полигон в 30 километрах от посёлка Баянды Мунайлинского района.Все пострадавшие автомобили в результате взрывной волны эвакуировали полицейские.