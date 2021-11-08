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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 1114

Все газовые баллоны извлечены из-под завалов разрушенного здания в Актау

Ещё два газовых баллона объёмом 20 и 50 литров обнаружены под завалами разрушенного здания в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

На месте происшествия
Сотрудниками службы пожаротушения на безопасное расстояние эвакуированы два газовых баллона (объёмом 50 л и 20 л). Коммунальные службы на данный момент 46 раз вывезли мусор общим весом порядка 300 тонн.

- Сейчас на месте происшествия задействована дополнительная спецтехника: 15 самосвалов, три погрузчика, один кран, один манипулятор, один экскаватор и 100 работников для очистки дорог, - сообщает пресс-служба ДЧС области.

Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:52
Вчера примерно в 9 вечера вышел покурить на галереи.что то грохнуло я думал громм. 13 42 .ппц там взрыв был.теперь масовые проверки начнутся.газ дорогой природа против
 
 

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