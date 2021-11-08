Все газовые баллоны извлечены из-под завалов разрушенного здания в Актау

На месте происшествия
Сотрудниками службы пожаротушения на безопасное расстояние эвакуированы два газовых баллона (объёмом 50 л и 20 л). Коммунальные службы на данный момент 46 раз вывезли мусор общим весом порядка 300 тонн.
- Сейчас на месте происшествия задействована дополнительная спецтехника: 15 самосвалов, три погрузчика, один кран, один манипулятор, один экскаватор и 100 работников для очистки дорог, - сообщает пресс-служба ДЧС области.
Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона.
- Сейчас на месте происшествия задействована дополнительная спецтехника: 15 самосвалов, три погрузчика, один кран, один манипулятор, один экскаватор и 100 работников для очистки дорог, - сообщает пресс-служба ДЧС области.
Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона.